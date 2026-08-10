90 йиллик нашрнинг маёғи сўндими?
Хоразм воҳасининг Янгиариқ деб аталадиган кичик бир туманида яшайман. Туманимиз кўп йиллар аввал “Машъал” дея…
Янги Ўзбекистонсан – мангу Ўзбекистонсан!
Халқим, Худойим берган бахтингга кўз тегмасин, Шаъну шавкат, шиддату шаҳдингга кўз тегмасин. Ҳозирги замон…
Уй олишдаги энг катта хато: уйни арзон кўрсатиш кейин қимматга тушиши мумкин
Маълумки, уй-жойли бўлиш учун кўпчилик йиллаб меҳнат қилади, маблағ жамғаради. Айримлар учун эса ўз уйига…
Алгоритм ва тил: ким ғолиб?
Бугун ижтимоий тармоқлардаги видеоларга бирор шарҳ ёки изоҳ ёзмаган, кимнингдир постига жавоб қайтармаган одам камдан-кам…
Дилбар ва хушдил қалб эгаси
Саид ака Сиддиқов гарчи техника фанлари номзоди бўлса-да, ҳаётини газета-журналларсиз тасаввур қила олмайдиган, ўқимаса тура…
Бахт манзили
Улуғ ёшларга етиб, кексалик гаштини суриш чинакам ҳаёт саодати, оила ва жамият учун улкан бахт…
Қалам сеҳри
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган журналист унвонига сазовор бўлган Исроил Холбоев Навоий вилояти бўйича ягона устоз ижодкордир….
Рақамли дунёдаги ёлғизлик
Агар атрофга диққат билан назар ташласангиз, нафақат Тошкентда, балки ҳамма жойда бир хил манзарага дуч…
Жавобсиз қолган саволлар
Ўша пайтда “Hurriyat” газетаси таҳририяти Миллий матбуот маркази (МММ, Навоий кўчаси, 16)да жойлашган эди. Ногаҳон…
Ёшларга эътибори баланд эди
Ўрта мактабда ўқиб юрган пайтимизда Ўзбекистон телевидениеси орқали “Улуғбек хазинаси” романи асосида ишланган кўп қисмли…
Нодир командирнинг қисмати
Ҳозир ҳам Қамаши ва Чироқчи туманларида яшовчи кекса ёшдаги кишиларга бу ном яхши таниш. Чунки…