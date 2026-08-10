10.08.2026

Энг сўнгги янгиликлар

Ўзбекистон янги глобал иқтисодиётда ишончли инвестиция марказига айланмоқда

5 kun oldin Behzod 295

90 йиллик нашрнинг маёғи сўндими?

5 kun oldin Behzod 225

Янги Ўзбекистонсан – мангу Ўзбекистонсан!

5 kun oldin Behzod 202

Уй олишдаги энг катта хато: уйни арзон кўрсатиш кейин қимматга тушиши мумкин

5 kun oldin Behzod 236

Алгоритм ва тил: ким ғолиб?

5 kun oldin Behzod 215

Мутолаа

Буюк тарихимиз, улуғ аждодимизга бағишланган салмоқли асар

5 kun oldin Behzod 175

“Момақалдироқ остида сайр”дан сўнг…

4 hafta oldin Behzod 484

Асосий янгиликлар

Бахт манзили

5 kun oldin Behzod 190

Улуғ ёшларга етиб, кексалик гаштини суриш чинакам ҳаёт саодати, оила ва жамият учун улкан бахт…

Қалам сеҳри

5 kun oldin Behzod 175

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган журналист унвонига сазовор бўлган Исроил Холбоев Навоий вилояти бўйича ягона устоз ижодкордир….

Сизни қизиқтирган янгиликлар

Ўзбекистон янги глобал иқтисодиётда ишончли инвестиция марказига айланмоқда

5 kun oldin Behzod 295

90 йиллик нашрнинг маёғи сўндими?

5 kun oldin Behzod 225

Янги Ўзбекистонсан – мангу Ўзбекистонсан!

5 kun oldin Behzod 202

Уй олишдаги энг катта хато: уйни арзон кўрсатиш кейин қимматга тушиши мумкин

5 kun oldin Behzod 236

Алгоритм ва тил: ким ғолиб?

5 kun oldin Behzod 215